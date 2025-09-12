Собаку Шуру, сбежавшую из поезда под Воронежем, нашли живой

Собаку Шуру, сбежавшую из поезда под Воронежем, спустя шесть дней нашли живой

Общество

Собаку по кличке Шура, сбежавшую из вагона поезда «Новороссийск — Екатеринбург» на станции Поворино, нашли живой после шести дней интенсивных поисков. Об этом говорится в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Отмечается, что сотрудники поймали животное спустя шесть дней активных поисков и вернули его хозяйке. В компании принесли извинения и пообещали вернуть стоимость перевозки питомца.

10 сентября телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал информацию о пропаже Шуры, которую пятые сутки искали в Воронежской области. Хозяйка собаки рассказала, что ее перевозили на поезде следующем из Новороссийска в Екатеринбург.

Женщина обвинила в произошедшему проводника, который, якобы нарушив технику безопасности, открыл дверь купе и выпустил собаку.

В самой компании сообщили, что сотрудник открыл дверь специального бокса, в котором находилась Шура, чтобы покормить, однако животное резко сорвалось и выбежало.

Ранее певица MONA ответила на нападки по поводу зоогостиницы DogTown.

Актуально