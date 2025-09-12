Собаку Шуру, сбежавшую из поезда под Воронежем, нашли живой

Собаку по кличке Шура, сбежавшую из вагона поезда «Новороссийск — Екатеринбург» на станции Поворино, нашли живой после шести дней интенсивных поисков. Об этом говорится в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Отмечается, что сотрудники поймали животное спустя шесть дней активных поисков и вернули его хозяйке. В компании принесли извинения и пообещали вернуть стоимость перевозки питомца.

10 сентября телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал информацию о пропаже Шуры, которую пятые сутки искали в Воронежской области. Хозяйка собаки рассказала, что ее перевозили на поезде следующем из Новороссийска в Екатеринбург.

Женщина обвинила в произошедшему проводника, который, якобы нарушив технику безопасности, открыл дверь купе и выпустил собаку.

В самой компании сообщили, что сотрудник открыл дверь специального бокса, в котором находилась Шура, чтобы покормить, однако животное резко сорвалось и выбежало.

