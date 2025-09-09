MONA ответила на нападки по поводу зоогостиницы DogTown

Российскую исполнительницу MONA, чье настоящее имя Дарья Кустовская, упрекнули в использовании ситуации с зоогостиницей DogTown, печально известной жестоким обращением с животными, для повышения собственной популярности. Телеграм-канал Super.ru обратил внимание на подобные обвинения.

Согласно информации, опубликованной изданием, в интернете стали распространяться материалы, в которых популярных личностей обвиняют в попытках «сделать себе рекламу на трагических событиях и продвигать свои проекты, используя общественный резонанс вокруг этого инцидента».

Кустовская прокомментировала претензии одной из критикесс. Она рассказала, что та в своем видео выражает негативное отношение к ней, утверждая, что она безответственная хозяйка, чьи питомцы постоянно находятся на передержках. Артистка отметила, что критика была адресована также и другим блогерам и медийным лицам, оказавшим помощь в спасении животных.

Информация о жалобах клиентов DogTown, находящейся в Чеховском районе Московской области, на жестокое обращение с животными, появилась в публичном пространстве 5 сентября. Известно, что среди пострадавших животных были питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA.

Ранее сообщалось, что Следком допросил сотрудников «собачей тюрьмы» в Чехове.