Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства, призвав их к сплоченности

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте в соцсетях опубликовал поздравительный пост по поводу Дня народного единства. Столичный градоначальник подчеркнул, что сплоченность и патриотизм как никогда сейчас необходимы народу России, чтобы преодолевать самые тяжелые трудности и испытания.

День народного единства — один из самых молодых в России государственных праздников. Он ежегодно отмечается в стране 4 ноября, которое является выходным днем.

«С Днем народного единства. Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории страны. Сплоченность и патриотизм помогают нашему народу преодолевать самые тяжелые испытания. Традиции единства как никогда сильны и сегодня», — написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что единство и сплоченность являются также мощным фактором динамичного развития России. Собянин пожелал москвичам крепкого здоровья, успехов и благополучия.