Sollers SF1 уже в продаже: что получит покупатель отечественного авто за эти деньги

Компания Sollers объявила о старте продаж пассажирского минивэна SF1. Семиместный автомобиль появился на сайте производителя и в дилерских центрах. Стоимость новинки начинается от 2 250 000 рублей, пишет Autonews .

Модель предлагается в единственной комплектации, которая включает две фронтальные подушки безопасности, антиблокировочную систему, задние парковочные датчики, полный электропакет, кондиционер, аудиосистему с USB, подогревы передних сидений, руля, зеркал и форсунок омывателя, а также противотуманные фары и светодиодные ходовые огни.

Под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра, выдающий 136 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Пассажирскую версию SF1 анонсировали еще в конце 2025 года с планами выпустить ее в начале 2026-го. Коммерческая модификация модели продается с апреля прошлого года по цене от 1 990 000 рублей. Минивэн уже попал в список автомобилей, допущенных для работы в такси после вступления в силу закона о локализации машин в пассажирских перевозках.

Основными конкурентами SF1 на российском рынке эксперты называют Forthing Yacht мощностью 176 сил (от 2,75 млн руб.), Suzuki Ertiga с мотором 103 силы (от 3 млн руб.), Toyota Veloz с вариатором (от 4 млн руб.), а также Lada Largus, которая заметно дешевле, но уступает по оснащению.