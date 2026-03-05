Солнечный убийца: аллерголог из Подмосковья предупредила об опасности мимозы на 8 Марта

Яркие желтые веточки мимозы вот-вот заполонят цветочные ларьки и улицы городов в преддверии 8 Марта. Для миллионов россиян этот пушистый цветок — неотъемлемый символ весны и женского праздника. Однако врачи бьют тревогу: за нежной внешностью скрывается серьезная угроза для здоровья. Подробности об этом узнал REGIONS .

Врач-аллерголог из Серебряных Прудов Ольга Дмитриева объясняет, что мимоза (она же акация серебристая) выделяет огромное количество мелкодисперсной пыльцы. Эта практически невидимая взвесь легко разлетается по помещению, оседает на коже и слизистых и может вызвать бурную реакцию даже у тех, кто никогда не жаловался на аллергию.

«Особенно уязвимы люди с бронхиальной астмой: пыльца мимозы может спровоцировать приступ удушья. Пациенты с поллинозом, или сезонной аллергией на пыльцу: цветок усиливает симптомы. Дети до семи лет, поскольку их иммунная система еще не сформирована, и реакция может быть непредсказуемой», - пояснила врач.

Пожилые люди и беременные женщины такэе в зоне риска. Их организм в период гормональной перестройки становится крайне чувствительным к любым раздражителям.

Флористы добавляют к медицинским аргументам эстетические. Мимоза, оказывается, еще и крайне капризна. По словам Дарьи, флориста из цветочного салона Серебряных Прудов, это один из самых недолговечных цветов. Он боится сквозняков, прямого солнца и перепадов температур. Даже при идеальном уходе букет простоит максимум три-четыре дня, а в теплой квартире может завянуть уже через сутки.

Специалисты предлагают не рисковать здоровьем близких и обратить внимание на альтернативы. Тем более что современный рынок цветов предлагает сотни вариантов. Если хочется подарить весеннее настроение, стоит присмотреться к тюльпанам, герберам, альстромериям или эустоме. Для тех, кто боится прогадать, идеальным вариантом станут комнатные растения в горшках — фиалки, гиацинты или примулы.

Для поклонников именно желтого цвета и пушистой фактуры существует достойная замена: форзиция или керрия. Они выглядят не менее эффектно, но безопасны для аллергиков и радуют глаз значительно дольше капризной мимозы.

