Сомнолог Кудинов назвал способы просыпаться с хорошим настроением

Практически каждый человек по будням просыпается по будильнику. Резкий звук силой вырывает нас из объятий Морфея, вызывая резкий скачок артериального давления. Кроме того, это может быть крайне вредно для здоровья и провоцировать широкий спектр сердечно-сосудистых нарушений. По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, основной «секрет» заключается в том, чтобы своевременно отходить ко сну. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что, когда человек находится в глубоких стадиях сна, вырываться из него будет крайне неприятно: придется потратить порой немалое время на адаптацию к бодрствованию, а ощущение разбитости может длиться до нескольких часов.

По мнению медика, необходимо разработать выход из стадии быстрого сна, который может быть произведен легко и приятно.