«Социальная ипотека» помогла врачу из Воскресенска приобрести собственное жилье
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Врач из городского округа Воскресенск, благодаря участию в программе «Социальная ипотека», смогла купить собственную двухкомнатную квартиру на вторичном рынке. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.
Известно, что Надежда Антонова работает патологоанатомом в ГБУЗ МО «Воскресенская областная больница», а ее рабочий стаж уже превышает 10 лет. Обладательница сертификата отмечает, что ее профессия помогает врачам других специальностей.
«Прижизненное биопсийное исследование тканей позволяет выявить на ранних этапах заболевание, в том числе онкологию. Кроме того, при аутопсийном исследовании устанавливаются причины летального исхода от болезней, что способно помочь в лечении этих болезней в дальнейшем», — рассказывает она.
О региональной программе улучшения жилищных условий Надежда узнала от коллег. Вместе с дочкой они уже переехали в собственную «двушку». Квартиру взяли на вторичном рынке. Не пришлось дополнительно ждать так как весь ремонт уже был сделан.