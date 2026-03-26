«Совком проломила голову»: в Китае мачеха пять лет истязала детей

В Китае перед судом предстали супруги, несколько лет истязавшие двоих детей. Об этом пишет sohu.com .

История началась после развода госпожи Дин в 2019 году. Сын и дочь остались с отцом, уехавшим в провинцию Хунань. Женщине долго мешали видеться с ними, и только тайная встреча в школе открыла ей правду о происходящем в семье.

Следствие установило, что издевательства длились с 2020 по апрель 2025 года. Мачеха, работавшая медсестрой в ожоговом центре, ошпаривала мальчика кипятком, била, морила голодом, запирала в помещении без туалета и заставляла есть экскременты. Ребенок вынужден был искать еду на помойках. Экспертиза выявила у него синяки более чем на 47% тела. Старшую сестру женщина избивала подручными предметами: однажды она нанесла девочке удар совком по голове, потребовавший более десяти швов. Детей не кормили, зимой они носили тонкую одежду. Несмотря на многочисленные сигналы из школы и от соседей, после проверок насилие лишь усиливалось.

Супруги арестованы. В обвинительном заключении мачеха проходит как основной исполнитель истязаний, а отец — как соучастник. Им инкриминируют умышленное причинение вреда здоровью. Суд уже состоялся, приговор будет оглашен.

История началась после развода госпожи Дин в 2019 году. Сын и дочь остались с отцом, уехавшим в провинцию Хунань. Женщине долго мешали видеться с ними, и только тайная встреча в школе открыла ей правду о происходящем в семье.

Следствие установило, что издевательства длились с 2020 по апрель 2025 года. Мачеха, работавшая медсестрой в ожоговом центре, ошпаривала мальчика кипятком, била, морила голодом, запирала в помещении без туалета и заставляла есть экскременты. Ребенок вынужден был искать еду на помойках. Экспертиза выявила у него синяки более чем на 47% тела. Старшую сестру женщина избивала подручными предметами: однажды она нанесла девочке удар совком по голове, потребовавший более десяти швов. Детей не кормили, зимой они носили тонкую одежду. Несмотря на многочисленные сигналы из школы и от соседей, после проверок насилие лишь усиливалось.

Супруги арестованы. В обвинительном заключении мачеха проходит как основной исполнитель истязаний, а отец — как соучастник. Им инкриминируют умышленное причинение вреда здоровью. Суд уже состоялся, приговор будет оглашен.

