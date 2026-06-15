Горечь в огурцах: почему появляется и как этого избежать — рекомендации садовода

Горечь в огурцах — проблема, с которой хотя бы раз сталкивался практически каждый садовод. О том, почему плоды теряют вкус и становятся неприятно-горькими, REGIONS рассказала садовод Екатерина Рассадина.

Как избежать горечи в огурцах

Как отметила эксперт, самая частая причина появления горечи — неправильный полив огурцов.

«Огурцы на 90% состоят из воды, и резкие перепады влажности для них губительны. Если растение неделю страдает от засухи, а потом его обильно поливают, оно испытывает стресс, и концентрация кукурбитацина в плодах резко возрастает. Также стресс вызывает полив холодной водой ниже плюс 18 градусов», — сказала она.

Помимо этого, специалист обратила внимание на погодный фактор. Резкая смена погодных условий и скачки температуры, пояснила Рассадина, особенно заметные к концу лета — когда ночи становятся холодными, а дневная жара сохраняется, — создают для растений мощный стресс.

«Огурцы любят легкую и плодородную землю. Тяжелый глинистый грунт, в котором застаивается вода, может спровоцировать горечь», — сообщила Рассадина.

Садовод также перечислила ряд дополнительных факторов, способных испортить вкус урожая.

Во-первых, это неправильное освещение. Как недостаток солнца, так и его переизбыток, по словам Рассадиной, становятся для огурцов серьезным стрессом.

Во-вторых, дисбаланс в питании. Дефицит или перенасыщение питательными веществами, особенно азотом на этапе плодоношения, заметно ухудшает вкусовые качества плодов. Эксперт особо предупредила: внесение свежего навоза и птичьего помета может усиливать горечь, поэтому использовать такие удобрения нужно с осторожностью.

В-третьих, атаки вредителей и болезни. Насекомые и вирусные инфекции, например, мучнистая роса, серьезно ослабляют растения. В ответ на угрозу, пояснила специалист, огурцы начинают активно вырабатывать горькие вещества как механизм самозащиты.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Как избежать ошибок и вырастить сладкие огурцы

Чтобы получить урожай без горечи, садовод Екатерина Рассадина рекомендовала соблюдать несколько правил.

Регулярный и правильный полив. Огурцы нуждаются в частом увлажнении. В жаркую погоду, пояснила эксперт, поливать грядки необходимо ежедневно, но умеренно. Вода должна быть только теплой и отстоянной. Главное, подчеркнула специалист, — избегать крайностей: нельзя допускать ни пересыхания почвы, ни превращения грядок в болото.

Мульчирование. Укрытие земли соломой или скошенной травой, по словам Рассадиной, помогает сохранить влагу и сгладить резкие перепады температур в прикорневой зоне.

Контроль микроклимата. Теплицу в жару (при температуре выше +30 градусов) важно регулярно проветривать, а в холодные ночи, особенно в августе, — утеплять, чтобы защитить растения от стресса.

Сбалансированное питание. Нужно строго соблюдать график подкормок. На этапе роста листьев, посоветовала садовод, упор делается на азот. А с началом цветения и плодоношения следует переходить на калийно-фосфорные удобрения.

Выбор сорта. Если обеспечить идеальный уход нет возможности, эксперт рекомендует выбирать современные гибриды. Они генетически более устойчивы к стрессу и практически не накапливают горечь даже при неблагоприятных условиях. К таким сортам Рассадина отнесла «Машу», «Конни» и «Лазурит».

«Если урожай все-таки вырос горьким, не спешите его выбрасывать. Кукурбитацин накапливается в основном в кожуре и у плодоножки. Срезав эти части и очистив огурец, можно убрать большую часть горечи. Также помогает замачивание нарезанных овощей в подсоленной воде или тепловая обработка. При нагревании горькие вещества разрушаются», — добавила Рассадина.

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