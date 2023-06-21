Спасенный в зоне СВО щенок нашел новую семью в Реутове

Трехмесячный щенок Куба, которого волонтеры привезли в подмосковный Реутов из ЛНР, остался со своей спасительницей волонтером отряда «Скорая Z помощь» Анастасией Николаенко, сообщает интернет-издание «Реут».

«У Кубы все отлично. Освоилась практически сразу же. Мы свозили ее к ветеринару — для нее это был новый опыт, причем не самый приятный», — рассказывает новая хозяйка собаки.

По словам девушки, щенок полностью здоров. Это подтвердила и ветеринар-терапевт клиники «Зооветснаб» Олеся Скрыльникова.

В издании добавили, что жизнью спасенного щенка также интересуются военные, которые сейчас находятся в зоне СВО. По словам волонтера, она отправляет им фотографии собаки несколько раз в месяц.

«Ребята рады, что спасенная ими «шоколадка» стала членом нашей семьи», — добавила Анастасия.

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