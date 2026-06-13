Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик подверг критике решение Евросоюза не поддерживать кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника в диалоге с Россией. По его мнению, такой шаг отражает более глубокие проблемы европейской политики.

В интервью, которое цитирует ТАСС, Додик заявил, что Брюссель отверг возможность привлечения экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к переговорному процессу с Москвой, несмотря на его политический опыт и понимание российско-европейских отношений.

Политик также резко высказался о деятельности главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его мнению, нынешняя внешняя политика Евросоюза не способствует укреплению диалога с крупными мировыми центрами силы, включая Россию и Китай.

Додик отметил, что Шредер мог бы стать эффективным посредником и донести до европейской аудитории российскую позицию по ключевым международным вопросам. Кроме того, он выразил мнение, что отказ от прежних форматов сотрудничества с Москвой негативно сказался на европейской экономике.

По словам политика, Европе сегодня необходимы более взвешенные решения и стремление к конструктивному взаимодействию, а не дальнейшее углубление политических разногласий.

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