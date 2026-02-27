«Спорим до хрипоты, но без битья посуды»: Ани Лорак рассказала об отношениях с мужем

Певица Каролина Куек, выступающая под сценическим именем Ани Лорак, откровенно рассказала о том, что в их семье с супругом Исааком Виджраку не всегда царит идиллия. По информации 5-tv.ru, звезда эстрады призналась, что поводом для разногласий в последнее время стало обустройство их общего пространства.

По словам артистки, ремонт превратился для пары в настоящее испытание на прочность, которое обнажает разницу во вкусах и взглядах. Однако певица убеждена, что именно такие трудности делают союз нерушимым.

«Это большое испытание для отношений. Пары, которые прошли ремонтные работы вместе, крепкие. Конечно, споришь, кто хочет такой цвет, другой. Вкусовщина. Конечно, спорю, еще как, но тарелки не бью, у меня нет такого психоза», — признается Ани.

В своем монологе Лорак также затронула тему личных границ, сравнив идеальные отношения с искусным танцем. Она подчеркнула, что гармония строится не на безоговорочных уступках, а на умении слышать партнера.

«Где-то ты отстаиваешь свои границы, говоришь: нет, я не согласна. Нельзя просто сказать: я уступаю или я не уступаю. Это такой танец, когда люди умеют понимать друг друга и танцевать вместе, это круто», — добавила она.

