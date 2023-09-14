Спортивную площадку обновили в Красногорске

Как отметил Волков, проблему со спортивной площадкой удалось выявить, благодаря инициативным горожанам, которые в рамках личного приема, обратили внимание администрации на изношенность спортивного комплекса во дворе ЖК «Аристово-Митино».

Сейчас площадку уже открыли вместе с самыми юными жителями муниципалитета, которые также оценили новую комфортную зону, игровые элементы и, конечно же, оборудование для занятий спортом. Глава городского округа Красногорск также рассказал, что планируется дополнить обновленную зону местами для отдыха.

Отдельно Дмитрий Волков подчеркнул, что прямая коммуникация с жителями является самым надежный способ выявить и решить проблемы.