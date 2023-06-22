Спрос на мороженое у жителей Подмосковья с начала сезона вырос на тридцать процентов

Спрос на мороженое в Подмосковье с начала сезона вырос на 30%, рассказали в областном Минсельхозпроде.

«Подмосковье уверенно занимает лидирующую позицию по производству мороженого. С началом сезона стабильно растет спрос на этот вид продукции», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В министерстве добавили, что купить мороженое можно почти в любом магазине и мобильных тележках. Например, в регионе работают тележки под брендами «Чистая линия» и «О! Эскимо».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за четыре месяца этого года произвели свыше 160 тысяч тонн мороженого, что позволило региону сохранить первенство среди других регионов по данному параметру.