Средняя социальная пенсия в России достигла ₽15,5 тыс.

Средний размер социальной пенсии в России на данный момент составляет около ₽15,5 тыс. Об этом 27 октября сообщил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Андрей Гиринский, передают РИА Новости .

По словам специалиста, сумма варьируется в зависимости от региона проживания и местных надбавок. Он отметил, что в некоторых субъектах предусмотрены дополнительные выплаты, влияющие на общий размер пенсии.

Гиринский добавил, что показатели социальной поддержки граждан корректируются с учетом уровня инфляции и экономической ситуации в стране.

