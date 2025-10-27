Средняя социальная пенсия в России достигла ₽15,5 тыс.
Фото: [Центре социального обслуживания «Журавушка» в Егорьевске/Медиасток.рф]
Средний размер социальной пенсии в России на данный момент составляет около ₽15,5 тыс. Об этом 27 октября сообщил доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов Андрей Гиринский, передают РИА Новости.
По словам специалиста, сумма варьируется в зависимости от региона проживания и местных надбавок. Он отметил, что в некоторых субъектах предусмотрены дополнительные выплаты, влияющие на общий размер пенсии.
Гиринский добавил, что показатели социальной поддержки граждан корректируются с учетом уровня инфляции и экономической ситуации в стране.
