Средняя зарплата в автобизнесе выросла на 14%

Средняя заработная плата в отечественном автомобильном бизнесе выросла до суммы в почти 76 тысяч рублей в месяц. Зарплаты за год выросли на 14%, а спрос на специалистов – на 40%. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Зарплата.ру», передают РИА Новости .

Специалисты из сервиса отметили, что спрос на работников вырос на 40%, но при этом, их количество в ней значительно падает уже третий год, с 2020-го. По результатам исследования, средняя зарплата в отечественном автомобильном бизнесе выросла до 75,7 тысяч рублей.

Сообщается, что самый большой рост зарплаты – у диагностов. Она выросла на 42% и составляет 92 тысячи рублей. Большой рост также отмечается у мотористов и у автомехаников легковых и грузовых авто – 80,3 тысяч, 73 тысячи и 78,8 тысяч рублей соответственно.

Увеличение отмечается и у жестянщиков-маляров - на 7%, до 84 с половиной тысяч.

Специалисты подчеркивают, что дефицит кадров отягощается упадком в продажах новых авто: люди не обновляют автомобили и предпочитают ремонтировать старые, что влияет на спрос на ремонт авто.