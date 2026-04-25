Турецкая Air Anka заменит Azur Air: Anex и «Интурист» меняют полетные программы

Из-за ограничений Росавиации в отношении крупнейшего чартерного перевозчика Azur Air, туроператоры начали экстренно переводить клиентов на рейсы новой турецкой авиакомпании. Это коснется вылетов из 11 российских регионов. Рассказываем, что изменится для туристов и как теперь лететь в Анталью, пишет ПД.

Причина перемен: Проблемы Azur Air

Смена перевозчика — мера вынужденная. Росавиация после внеплановой проверки сократила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня 2026 года. Это привело к выводу части флота из эксплуатации и острому дефициту бортов. Чтобы не аннулировать туры, Anex и «Интурист» заключили контракт с турецкой Air Anka.

География полетов и новые правила

Air Anka будет выполнять рейсы в Анталью из следующих городов:

Екатеринбург, Казань, Самара, Минеральные Воды, Сочи;

Краснодар, Челябинск, Уфа, Саратов, Волгоград и Нижний Новгород.

Важные условия для пассажиров:

Доплаты: Платить за смену авиакомпании не нужно.

Багаж: В билет включено 10 кг багажа и 8 кг ручной клади. Места можно объединять при совместном перелете.

Расписание: Время вылета изменилось, поэтому необходимо проверять актуальные слоты.

Кто такие Air Anka?

Это молодая турецкая авиакомпания, основанная в 2022 году. Ранее она специализировалась на грузовых перевозках и чартерах для других авиалиний. Флот состоит из семи дальнемагистральных самолетов. Первый пассажирский рейс в Россию из Сочи уже успешно выполнен 24 апреля.

Что будет с рейсами из Москвы и Сибири?

Azur Air планирует продолжить полеты в Анталью из Москвы, Новосибирска, Перми и Тюмени на оставшихся в строю Boeing 767 и 757. Однако судьба этих рейсов после 8 июня остается под вопросом и будет зависеть от решения авиационных властей.