Вечером 4 декабря за три часа силы противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили масштабную попытку проникновения беспилотных летательных аппаратов украинского производства. По данным официального представителя военного ведомства, в общей сложности было перехвачено и уничтожено 44 воздушные цели.

Основная напряженность сложилась в небе над Курской областью, где расчеты ПВО идентифицировали и ликвидировали 30 БПЛА. Остальные летательные аппараты были нейтрализованы при попытке вторжения в воздушное пространство других приграничных регионов страны.

Ранее губернатор Владимиров сообщил об атаке БПЛА на Невинномысск и отражении ударов.