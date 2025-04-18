Стала известна стоимость выступлений Джо Байдена

Издание New York Post сообщило , что организация мероприятия с участием бывшего американского президента Джо Байдена оценивается в $300 тыс. Издание отмечает, что данная услуга не пользуется большим спросом.

С февраля текущего года интересы Байдена представляет агентство Creative Artists Agency. Как утверждает источник издания, в случае необходимости выезда для выступления Байдену требуется персональный самолет и оплата расходов для пяти сопровождающих его сотрудников.

Источники также указывают, что цена выступления Байдена на 25% ниже, чем гонорар 44-го президента США Барака Обамы, чьи выступления после ухода с поста в 2017 году оценивались в $400 тыс.

15 апреля Джо Байден впервые публично выступил после завершения своего президентского срока. В своей речи он подверг резкой критике действия новой администрации и выразил несогласие с политикой своего преемника Дональда Трампа, главным образом в сфере социального обеспечения.

Ранее сообщалось, что Байден встретился со студентами Гарварда на фоне разногласий университета с властями США.