Байден встретился со студентами Гарварда на фоне разногласий университета с властями США

Экс-президент США Джо Байден провел встречу со студентами, которые обучаются в Гарвардском университете. Об этом сообщило издание Hill.

По утверждению издания, Байден встретился с теми студентами, которые обучаются в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди. Она также входит в состав Гарварда.

«Бывший президент Байден поговорил со студентами в среду по приглашению своего давнего советника Майка Донилона», — указали журналисты.

Ранее уже сообщалось, что власти США лишили Гарвард грантов и траншей на выполнение контрактов. Университету пришлось приостановить часть своих исследовательских программ. Некоторые из них связаны с разработками, касающимися космоса, туберкулеза и склероза. Всего вуз лишился порядка $2,2 млрд.