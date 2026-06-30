В Клину прошла летняя тренировка от чемпиона мира Александра Зарубина

Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, победитель предварительного голосования «Единой России» Александр Зарубин провел летнюю открытую тренировку в Клину в Сестрорецком парке, обновленном по народной программе партии. В Подмосковье по партийному проекту «Выбор сильных» стартовали открытые летние тренировки и мастер-классы с участием известных спортсменов, сообщили в пресс-службе партии.

Тренировка в Клину собрала более чем сотни участников, на территории парка площадью более 30 га оборудованы веревочный парк, площадки для воркаута, столы для настольного тенниса, современные детские игровые зоны, а зимой работает детский сноуборд-парк.

«Клин показал, что спорт — это характер. На тренировку пришли люди, которые сделали выбор в пользу движения, силы и здоровья. Кто-то пришел попробовать себя, зарядиться энергией и показать пример детям. Проект «Выбор сильных» как раз об этом: сильный человек — это тот, кто не ищет оправданий, а делает шаг вперед», — отметил Александр Зарубин.

Местный житель Валерий Тимофеев подчеркнул, что после благоустройства в парке жители могут гулять, заниматься спортом, посидеть у воды. Там появились удобные дорожки, площадки, пляжная зона, места для отдыха и освещение.

Отметим, что проект «Единой России» «Выбор сильных» объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы, в рамках него ведется организация и оснащение секций самбо, дзюдо и спортивной борьбы в школах, колледжах и вузах, внедряются программы наставничества и не только. Кроме того, организуют регулярные открытые тренировки в парках, фестивали и турниры.

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