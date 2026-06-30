В Мытищах к 2028 году достроят новый корпус суда

В Мытищах к 2028 году достроят новый корпус городского суда, который располагается на улице Бутовского, строительная готовность объекта достигла 18%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Специалисты ведут работы по устройству монолитного каркаса, монтажу внутренних инженерных систем и наружных коммуникаций. Площадь нового здания составит около 9 тыс. кв. м, там будет семь этажей, включая один подвальный. В последнем обустроят изолированный блок для лиц, находящихся под стражей. Залы судебных заседаний будут располагаться на втором, третьем и четвертом этажах, на пятом - разместятся кабинеты руководства суда и конференц-зал для проведения различных мероприятий.

В учреждении будут работать 30 судей. Они будут рассматривать гражданские, административные и уголовные дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.