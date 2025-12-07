Стало известно, в каких регионах России жители тратят на кофе больше всего денег

Больше всего на кофе готовы тратить жители Челябинска, где средний чек составляет 610 руб., выяснило РИА Новости на основе фискальных данных «Платформа ОФД».

На втором месте расположился Санкт-Петербург с показателем в 603 руб. Третью строчку занял Новосибирск, где средняя сумма покупки в кофейне достигает 597 руб.

Москва оказалась лишь на четвертой позиции с чеком в 564 руб. За ней следуют Красноярск (506 руб.) и Краснодар (501 руб.). В первую десятку также вошли Ростов-на-Дону (494 руб.), Казань (477 руб.), Волгоград (470 руб.) и Екатеринбург (467 руб.).

Эксперты отмечают, что основной потенциал для развития кофейного рынка сейчас сосредоточен в регионах. Во многих городах, особенно в спальных районах, до сих пор сохраняются «белые пятна», где нет ни одной кофейни.

Среди городов Приволжья самые высокие чеки зафиксированы в Уфе (465 руб.), Самаре (462 руб.) и Перми (453 руб.). Нижний Новгород с показателем 437 руб. занял четырнадцатое место, а замыкает топ-15 городов-миллионников по этому показателю Воронеж, где средний чек составляет 427 руб.

Ранее врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Анастасия Лозикова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала, кому стоит воздержаться от кофе.