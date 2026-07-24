Еще несколько лет назад колледж воспринимался как запасной аэродром для тех, кто не прошел в вуз. Сегодня эта картина меняется на глазах. Все больше подростков выбирают среднее профессиональное образование осознанно — как более быстрый и практичный путь к специальности. Академический директор колледжа «Фоксфорд» Евгений Дементьев в комментарии RuNews24.ru объяснил, почему выпускники колледжей оказываются в выигрыше на рынке труда и как изменилось отношение к СПО за последние годы.

Фора в несколько лет

По словам Евгения Дементьева, главное преимущество колледжа — ранний выход на рынок труда. Пока студенты вузов осваивают академическую базу, выпускники СПО уже зарабатывают, получают первый профессиональный опыт и строят карьеру. Если в будущем потребуется высшее образование, его можно получить позже, например, в очно-заочном формате, не прерывая работу.

Второй важный фактор — школа. Многие подростки после девятого класса не хотят тратить два года на подготовку к ЕГЭ по предметам, которые не пригодятся в профессии. В колледже программа за 10–11 класс проходится в сжатом формате на первом курсе, а дальше начинается профильное обучение.

Практика как основа

Современное СПО, по мнению эксперта, мало похоже на то, каким оно было 10–15 лет назад. Основу программ составляют практические модули, после которых студенты проходят стажировки на реальных производственных площадках и работают над настоящими задачами.

Работодатели все чаще смотрят на навыки, а не на диплом. Программы колледжей разрабатываются с учетом запросов рынка, и выпускники приходят на собеседования уже с опытом. Именно это, как отмечает Дементьев, делает их конкурентоспособными и привлекательными для компаний.

Что дальше

В ближайшие годы, по прогнозам эксперта, тренд будет только усиливаться. Связи между колледжами и бизнесом станут плотнее, образовательные программы будут адаптироваться под конкретные запросы работодателей. Обучение станет более гибким и персонализированным: студенты смогут выбирать индивидуальные траектории, а цифровые технологии позволят быстрее обновлять содержание курсов.

Колледж перестает быть «планом Б». Для многих выпускников это осознанный первый шаг — возможность быстрее получить востребованную профессию, начать карьеру и выстраивать дальнейшее образование исходя из собственных целей, а не из шаблонных маршрутов.