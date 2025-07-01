В России и Белоруссии стартовал международный конкурс законотворческих инициатив имени Максима Роганова. Он посвящен памяти председателя молодежного парламента ДНР, который погиб 10 июля 2022 года во время обстрела гуманитарной миссии.

В рамках конкурса в 2025 году участникам необходимо представить творческое исследование, которое содержит проблему и пути ее решения, предложения по законодательному урегулированию данной проблемы, содержащие основную идею, цели и предмет законодательного регулирования, круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие предложения, их права и обязанности и список литературы.

Прием работ продлится до 31 июля 2025 года. На конкурс принимаются работы по следующим основным направлениям: физическая культура, спорт, туризм и экология; информационная политика, информационные технологии и связь; культура и образование; труд, социальная политика и охрана здоровья; экономика и предпринимательство; региональная политика, развитие инфраструктуры и ЖКХ; развитие гражданского общества, местных сообществ, дела национальностей, международные дела и безопасность; регламент и контроль; промышленность, наука и инновации; молодежная политика; нормативно-правовые акты Союзного государства.

Победители конкурса получат возможность принять участие в федеральной форумной кампании и стажировке в комитете Государственной думы по молодежной политике.

Подробная информация и положение о конкурсе представлены здесь. Подать заявку можно здесь.