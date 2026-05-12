Стартовал международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена»

В Музее Победы на Поклонной горе стартовал II Международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена». Мероприятие приурочено к празднованию годовщины Победы.

В рамках акции был снят видеоклип под оригинальную композицию «Памятный вальс». В создании ролика приняли участие певица, актриса, телеведущая и автор песни Елена Максимова, автор идеи, лауреат международных конкурсов в области оперного искусства Харитон Руденко, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Большой детский хор имени В.С. Попова и Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева.