Стартовал международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена»
В Музее Победы на Поклонной горе стартовал II Международный танцевальный флешмоб «Память хранит имена». Мероприятие приурочено к празднованию годовщины Победы.
В рамках акции был снят видеоклип под оригинальную композицию «Памятный вальс». В создании ролика приняли участие певица, актриса, телеведущая и автор песни Елена Максимова, автор идеи, лауреат международных конкурсов в области оперного искусства Харитон Руденко, Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Большой детский хор имени В.С. Попова и Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева.
«Именно в Музее Победы дан старт великому объединению — от Калининграда до Владивостока, которое объединит соотечественников за рубежом и зарубежных участников. Ожидается, что в проекте примут участие сотни тысяч человек», - отметил Харитон Руденко.