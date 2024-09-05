Стартовал прием заявок на конкурс «Для чего я помню третье сентября»

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Для чего я помню третье сентября». Он проходит в рамках одноименной акции, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Мероприятие организует Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке ФСБ России, МВД России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Следственного комитета РФ.

Цель конкурса — привлечение внимания молодежи к проблеме терроризма и экстремизма, разделения общества по территориальным, национальным, культурным и другим признакам, а также вовлечение молодежи в деятельность по формированию позитивных установок, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Для этого нужно подготовить конкурсную работу — снять видеоролик, демонстрирующий точку зрения автора о том, почему важно помнить события 1-3 сентября 2004 года в Беслане и противостоять распространению идеологии терроризма, поддерживать дружеские отношения между народами России, поддерживать антитеррористические подразделения РФ, противодействовать участившимся на фоне проведения СВО попыткам недружественных стран вовлечь граждан РФ в террористическую деятельность.

Видеоролик необходимо опубликовать во «ВКонтакте» с хештегами #Япомню3сентября2024 и #БудущееБЕЗтерроризма2024. Ролик также нужно загрузить на «Яндекс Диск». После этого требуется зарегистрироваться на платформе «Молодежь России» и подать заявку. Прием заявок длится до 17 сентября.