В Талдоме в 2027 году завершится строительство пожарного депо

Пожарное дело в Талдоме построили уже на четверть. Завершить работы планируется в 2027 году, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Депо строится на улице Красина в рамках госпрограммы. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа. С

В здании обустроят помещения для личного состава, пункты связи, кабинет фельдшера, гараж для техники. На прилегающей территории создадут подъезды и площадки для маневров, парковку. Депо рассчитано на шесть машиномест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о продлении линий метро в сторону области.