Невестка Валерии показала откровенные фото на фоне заката

Super: Лиана Шульгина опубликовала фото в ярко-красном купальнике на фоне заката

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

28-летняя Лиана Шульгина, жена 27-летннего Арсения Шульгина, опубликовала снимок в ярко-красном купальнике, передает Super. Фото сделано на закате на фоне вида на город.

На снимке девушка лежит в солнцезащитных очках и поднимает взгляд к небу. Кадр получился эффектным, но внимание подписчиков привлекла не только обстановка.

Фото: [соцсети]

Шульгина ведет личную страницу о тренировках и здоровом образе жизни. Она продолжает работать над фигурой и регулярно делится кадрами с занятий. Пользователи соцсетей нередко обсуждают ее внешность и некоторые считают, что Лиана слишком худая. Однако сама девушка не реагирует на такие замечания. По словам Лианы, ей важно чувствовать себя хорошо, и она не собирается менять подход из-за чужого мнения.

Лиана и Арсений начали встречаться в 2019 году. Уже через год пара узаконили отношения. В 2021 году у них родилась дочь Селин, а в 2025-м — сын.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что принял себя в качестве мема.

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