«Я плакала неделю»: Довлатова заявила, что тяжело переживала переезд сына в другой город

52-летняя телеведущая Алла Довлатова поделилась переживаниями, связанными с переездом сына в Санкт-Петербург. В интервью «Пятому каналу» она призналась , что это стало для нее серьезным эмоциональным испытанием.

Летом молодой человек поступил в магистратуру на бюджетное отделение и устроился на работу в Санкт-Петербурге. Радиоведущая призналась, что плакала целую неделю.

«Я сидела в комнате, в которой он прожил 14 лет. Я видела все его детские игрушки, его медали, кубки, старые учебники, книжки, вещи какие-то, из которых он уже вырос», — рассказала Алла.

По словам Довлатовой, ей было трудно смириться с тем, что привычный уклад жизни изменился.

Алла считает, что самое сложное для родителей — вовремя отпустить ребенка. Она уверена: это необходимо, чтобы дать ему возможность развиваться и быть счастливым во взрослой жизни.

Ранее певица Наташа Королева заявила, что ее сын уезжает учиться в Японию.