Стартовал Всероссийский конкурс признания и поддержки сообществ «Городские интонации»

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщили о проведении Всероссийского конкурса признания и поддержки сообществ в рамках Всероссийской программы «Городские интонации». Конкурс проводится Общероссийской организацией «Городские реновации» при поддержке Минстроя России.

Конкурс направлен на выявление и поддержку местных сообществ и реализованных ими проектов, улучшающих городскую среду, на укрепление локальной идентичности и распространение успешных практик участия граждан в формировании комфортной городской среды.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Сила сообщества», «Медиа для города», «Бизнес рядом» и «Точка сборки». К участию приглашаются физические лица — граждане России, достигшие совершеннолетия, включая активных горожан, блогеров, участников инициативных групп и общественных объединений; юридические лица — некоммерческие организации, СМИ, корпоративные фонды и образовательные организации.

Конкурс проводится в два этапа. На отборочном туре проводится прием заявок и экспертный отбор лучших проектов. Участники, прошедшие заочный этап, будут приглашены на очный этап — Всероссийский фестиваль сообществ и инициатив развития территорий, на котором будут отобраны финалисты. Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды, которая пройдет в декабре 2025 года.

Подать заявку можно здесь с 1 июля по 30 сентября 2025 года.