Стартовал всероссийский опрос Минтруда РФ среди работодателей

В России проводится опрос работодателей. Его проводит Министерство труда и социальной защиты РФ с целью формирования кадрового прогноза потребностей экономики в ближайшие годы.

В опросе могут принять участие организации и индивидуальные предприниматели всех видов и форм собственности. Представители компаний также могут пройти бесплатное обучение по вопросам заполнения опросных форм и применения и использования классификаторов сферы труда и образования.

Полученные в результате опроса данные позволят определить факторы, влияющие на потребность в кадрах, и сформировать прогноз потребностей экономики на следующие семь лет.