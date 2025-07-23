Стихийный мемориал в память об Оззи Осборне появился в Голливуде на Аллее славы

На Аллее славы в Голливуде появился стихийный мемориал в память об ушедшем из жизни лидере группы Black Sabbath Оззи Осборне. Об этом сообщил в своем телеграм-канале РЕН ТВ.

Все поклонники творчества Осборна несут к стихийному мемориалу фотографии своего кумира, цветы и свечи. Этот мемориал, который появился на Аллее славы, возник буквально через час после сообщений о смерти музыканта.

«Мы должны чтить его жизнь, его наследие. Он был неоспоримой легендой, понимаете. Это же рок-н-ролл, чувак. И рок-н-ролл живет вечно», — указал журналистам один из поклонников артиста.

Жители Лос-Анджелеса, которые приходят почтить память Осборна, высказывают мнение, что его смерть стала большой утратой для всей музыкальной индустрии.

Ранее сообщалось, что спустя пару часов после смерти Оззи Осборна его альбом на Ozon существенно подскочил в цене. Если за день до этого пластинку Scream можно было достать без проблем, то прямо сейчас за нее придется выложить не менее 9600 руб.