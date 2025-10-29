Стимул для рождаемости: в Госдуме рассмотрят меры поддержки студентов с детьми
Депутат Слуцкий: мы подготовили законопроект в поддержку студентов‑родителей
Фото: [istockphoto.com/Dejan_Dundjerski]
Депутаты готовят к внесению в Госдуму законопроект о поддержке студенческих семей с детьми. Документ планируется передать в парламент 29 октября, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru».
По мнению политика, сегодня студенческие семьи фактически лишены государственной поддержки. Молодые люди, решившие создать семью и родить детей во время учебы, сталкиваются с серьезными трудностями — прежде всего с нехваткой жилья и финансовых средств.
Законодательная инициатива включает несколько ключевых мер:
- приоритетное и бесплатное предоставление мест в общежитиях для студенческих супружеских пар;
- создание в вузах условий для присмотра и ухода за детьми студентов;
- назначение социальной стипендии вне зависимости от того, обучается студент на бюджетной или платной основе.
Слуцкий подчеркнул, что партия вносит законопроект повторно: ранее Госдума отклонила аналогичное предложение. В пояснительной записке к документу указывается, что такие меры могут стать стимулом для повышения рождаемости в России.
Согласно приведенным данным, в стране сегодня насчитывается 26 тыс. студенческих семей, из которых около 6 тыс. — семьи с детьми.
Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.