Стимул для рождаемости: в Госдуме рассмотрят меры поддержки студентов с детьми

Депутаты готовят к внесению в Госдуму законопроект о поддержке студенческих семей с детьми. Документ планируется передать в парламент 29 октября, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с « Газетой.Ru ».

По мнению политика, сегодня студенческие семьи фактически лишены государственной поддержки. Молодые люди, решившие создать семью и родить детей во время учебы, сталкиваются с серьезными трудностями — прежде всего с нехваткой жилья и финансовых средств.

Законодательная инициатива включает несколько ключевых мер:

приоритетное и бесплатное предоставление мест в общежитиях для студенческих супружеских пар;

создание в вузах условий для присмотра и ухода за детьми студентов;

назначение социальной стипендии вне зависимости от того, обучается студент на бюджетной или платной основе.

Слуцкий подчеркнул, что партия вносит законопроект повторно: ранее Госдума отклонила аналогичное предложение. В пояснительной записке к документу указывается, что такие меры могут стать стимулом для повышения рождаемости в России.

Согласно приведенным данным, в стране сегодня насчитывается 26 тыс. студенческих семей, из которых около 6 тыс. — семьи с детьми.

Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.