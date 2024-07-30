Стоматолог Каминский-Дворжецкий объяснил связь зубов с заболеваниями ЖКТ

Стоматолог-ортодонт Никита Каминский-Дворжецкий в беседе с «Газетой.ру» рассказал, как зубы связаны с болезнями желудочно-кишечного тракта.

По словам врача, на развитие заболеваний ЖКТ влияет адентия — полное или частичное отсутствие зубов. На этом фоне деформируется челюстной состав, возникают проблемы с деснами.

Череда изменений в полости рта влияет на пережевывание пищи. Человек хуже измельчает еду, она попадает в организм и вызывает дополнительную нагрузку. Постоянная тяжесть и усложнение работы ЖКТ ведет к болезням.

«При адентии происходит атрофия костной ткани. Именно поэтому при имплантации зубов врачам-хирургам требуется ее наращивать. Также потеря костной массы может привести к «провалу» лица. В результате этого внешне человек кажется более возрастным», — добавил стоматолог.

Аденция чревата возникновением рецессии десны, бруксизмом и другими неприятности. Частичное или полное отсутствие зуба и нескольких становится уже не просто эстетической проблемой.

Ранее сообщалось, что во Владимире ошибка стоматологов стала причиной потери зубов у пациентки и развившегося гайморита.