Во Владимире ошибка стоматологов стала причиной потери зубов у пациентки и развившегося гайморита

Во Владимире врачи-стоматологи повредили челюсть пациентки в ходе неудачной операции по установке имплантов, в итоге она лишилась нескольких зубов и обрела хронический гайморит. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что проблемы у женщины начались еще три года назад, когда она обратилась в одну из клиник города. Местные врачи перепутали размер имплантов, пробили штифтами обе пазухи и заразили инфекцией. У пациентки загноилась ротовая полость и начались ужасные боли. При этом посещение клиники обошлось ей в 700 тыс. рублей.

Отмечается, что врачи клиники признали свою ошибку, вернули пациентке средства и пообещали все исправить, однако состояние женщины ухудшилось. У нее верхняя челюсть атрофировалась, выпало несколько зубов и развился гайморит. Пациентка обратилась к юристам, которые оценивают будущее лечение и исправление в пять миллионов рублей.