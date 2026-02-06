Стоматолог Минздрава раскрыл секрет эффективного ухода за зубами

Главный внештатный стоматолог Минздрава РФ, академик РАН Олег Янушевич, в интервью РИА Новости подчеркнул важность двукратной ежедневной гигиены полости рта, отметив, что вечерняя процедура является ключевой для профилактики стоматологических заболеваний.

«Есть стандартные рекомендации, которые мы даем нашим пациентам, что зубы нужно чистить утром и вечером», — напомнил специалист.

По его словам, утренняя чистка носит в большей степени гигиенический характер, освежая полость рта после сна. На эту процедуру можно выделить относительно немного времени — около одной-двух минут.

Особое внимание академик Янушевич уделил вечернему уходу.

«Вечерняя чистка – она более тщательно должна проводиться для того, чтобы очистить поверхность зубов от зубного налета, который у нас формируется в течение дня после еды», — заключил эксперт.

Именно тщательное удаление скопившегося за день бактериального налета перед сном считается самой важной для здоровья зубов и десен, так как ночью процессы естественного очищения замедляются.

Ранее сообщалось о том, что более 2 тыс. заявок на получение справки для зубопротезирования подали в МО.