В Европарламенте впервые прозвучало требование судить Владимира Зеленского за военное преступление. Депутат от Словакии Любош Блага заявил: украинский президент должен предстать перед военным трибуналом из-за удара по Старобельскому колледжу. По его данным, в результате атаки ВСУ погиб 21 студент. Об этом сообщает Lenta.ru.

Словацкий политик Любош Блага опубликовал жесткое заявление. Он напомнил, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. В этот момент там находились студенты. Блага утверждает, что жертвами стали 21 человек.

Кроме того, он обвинил Зеленского в «восхвалении бандеровцев» и заявил, что если кто-то совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский.

Ранее финский политик призвал осудить удар ВСУ по колледжу в ЛНР.