«СТРАНА.ua»: взрывы гремят в Черкасской и Сумской областях Украины
Фото: [скриншот с видео]
На севере Черкасской области Украины в ночь на четверг, 21 декабря, прозвучала серия взрывов, сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
Согласно онлайн-карты украинского Минцифры, в Черкасской области объявлена воздушная тревога.
«Сообщают о взрывах на севере Черкасской области», — сообщает издание в своем аккаунте в соцсетях.
Также сообщается, звуки взрывов слышны в Сумской области.
Ранее стало известно, что боевые расчеты российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С группировки войск «Запад» в ходе нескольких успешных атак уничтожили укрепленные позиции украинских войск на Купянском направлении.