«Страшный кадр». RT показал фото задержания подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика

Телеканал RT опубликовал в своем телеграм-канале фото задержания подозреваемого по делу об убийстве 9-летнего мальчика из Санкт-Петербурга. Как стало известно, мужчина полностью признал свою вину.

Трагедия произошла 30 января. По предварительным данным, ребенок вместе с друзьями подрабатывал на одной из парковок торгового центра, предлагая услуги по мытью автомобильных стекол. Именно там мальчик сел в машину к злоумышленнику, после чего его следы оборвались.

В настоящее время следствие активно работает над установлением всех обстоятельств преступления. Главной задачей является выяснение мотивов, которыми руководствовался обвиняемый. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Петербурге, оказался педофилом.