Мощный тайфун обрушился на Китай: раскрыты данные о русских туристах в зоне бедствия

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили РИА Новости , что на данный момент в китайской провинции Фуцзянь, которую затронул мощный тайфун «Бави», нет организованных групп туристов из России.

Тайфун «Бави», получивший максимальный уровень опасности, обрушился на восточное побережье Китая 12 июля. Под удар стихии попали остров Тайвань и несколько материковых провинций, включая Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси и Аньхой. Метеорологи предупредили о сильных ветрах и ливнях, способных вызвать наводнения и оползни.

В АТОР оперативно проверили наличие российских туристов в наиболее пострадавшем регионе — провинции Фуцзянь. Как сообщили в ассоциации со ссылкой на актуальные данные, организованных групп граждан РФ там нет. О судьбе самостоятельных путешественников и тех, кто мог находиться в соседних провинциях, пока не сообщается.

Как сообщает издание «Царьград» (Екатеринбург) со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости», из-за приближения супертайфуна «Бави» в Китае оказались заблокированы сотни российских туристов. Среди них — москвичка Анна, летевшая в Манилу транзитом через Шанхай. Ее рейс перенесли на вечер вторника, однако у девушки возникли серьезные проблемы: оформленная ею однодневная страховка для пребывания в Китае истекла, а продлить полис, находясь за границей, она не может.

Тем временем власти КНР уже начали эвакуационные мероприятия и призвали жителей воздержаться от поездок в прибрежные районы. Российское консульство и туроператоры продолжают мониторить ситуацию, однако на данный момент информация о пострадавших среди россиян не поступала. В АТОР также напомнили, что все путешественники, планирующие поездки в пострадавшие регионы, должны внимательно следить за прогнозами и рекомендациями местных властей.