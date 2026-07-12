«Я и сам их люблю»: депутат Госдумы поспорил с министрами из-за мармеладных червяков

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов не согласился с позицией Минпросвещения, которое в своем документе назвало «неадекватным» желание детей есть мармелад в виде червей, пауков и других необычных форм. Парламентарий в беседе с Газетой.ру заявил, что сам любит мармеладных червяков, и призвал не искать проблему там, где ее нет.

Минпросвещения выразило обеспокоенность тем, что мармелад в виде крови, фекалий, червей и пауков формирует нездоровые пищевые предпочтения у детей, особенно под влиянием зарубежного контента в интернете. Но в Госдуме эту инициативу встретили скептически.

Так, Виталий Милонов назвал претензии ведомства надуманными.

«В виде фекалий, я, честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц — да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные. Я и сам люблю мармеладных червяков. В этом нет ничего плохого», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что форма продукта никак не влияет на психику или поведение ребенка, в отличие от количества съеденного. Избыточное потребление сахара — вот реальная угроза, которая может ударить по эндокринной системе, вызвать ожирение и другие проблемы.

В Минпросвещения пока не комментировали заявление депутата, но в разосланном документе подчеркивается, что детские предпочтения нередко формируются под влиянием рекламы и видеороликов, не имеющих отношения к здоровому питанию. Дискуссия о допустимых формах сладостей пока остается на уровне рекомендаций, без законодательных запретов.