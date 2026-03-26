«Строгий запрет на пирожки». Что нельзя делать 26 марта в Никифоров день?

26 марта 2026 года, в четверг Великого поста, верующие вспоминают важное событие — перенесение мощей святителя Никифора Исповедника, патриарха Константинопольского. В народном календаре дата получила название Никифоров день.

Считается, что именно в этот период весна окончательно вступает в свои права, а природа пробуждается ото сна. Праздник наполнен древними традициями и особыми запретами, о которых важно помнить.

Что нельзя делать 26 марта?

Лесные прогулки. Медведь окончательно выходит из спячки. Голодный зверь представляет опасность, поэтому лес лучше не тревожить.

Острые предметы. Считается, что порез в этот день может обернуться серьезными жизненными испытаниями. От работы с ножами, ножницами и иглами советуют отказаться.

Пирожки с картошкой. Это один из самых необычных запретов: картофельная начинка в выпечке, по поверью, может привести к потере близкого человека.

Вред природе. Нельзя рубить деревья и ломать ветки, чтобы не навлечь несчастье на весь род.

Финансовые операции. В этот день не дают и не берут в долг: примета гласит, что вернуть взятое будет крайне сложно.

Семейные ссоры. Конфликты с супругом могут перерасти в затяжной разлад. Лучше сохранять спокойствие.

Черный цвет. Ношение темной одежды считается плохой приметой, способной привлечь в дом скорбь.

Вещие сны. Сновидения на 26 марта считаются пророческими. Плохой сон нельзя рассказывать до полудня, чтобы он не сбылся, а хороший укажет верный путь.

