Строительство четвертого корпуса в составе крупнейшего индустриального кластера продолжается в Домодедово

В Домодедово продолжается строительство универсального здания № 4 в составе индустриального парка «PNK парк Домодедово 1», его стройготовность достигла 50%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства и специалисты строительной лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход проведения работ и оценили качество используемых материалов и прочность конструкций здания, площадь которого превысит 20 тысяч квадратных метров. Сейчас строители выполняют работы по заливке полов, устройству внутренних инженерных систем и благоустройству, полностью завершить строительство планируют осенью 2024 года. Корпус станет четвертым в составе «PNK парк Домодедово 1», который входит в состав крупнейшего индустриального кластера юга Подмосковья, объединяющего три индустриальных парка.

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