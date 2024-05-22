Строительство нового детского сада в подмосковном ЖК «Новое Видное» идет в графике

Новое дошкольное образовательно учреждение, рассчитанное на триста пятьдесят малышей, продолжают возводить на территории жилого комплекса «Новое Видное» в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

На площадке задействовано 35 человек и башенный кран. На данный момент строители завершили работы по фундаментной плите и приступили к работам по вертикальным конструкциям цокольного этажа. Монолит выполнен на 35%. Примечательно, что ввод объекта в эксплуатацию запланирован вместе с домами первой очереди в первом полугодии 2025 года.

Территория детского сада получит комплексное озеленение и благоустройство. Для каждой группы детей в соответствии с возрастом оборудуют игровые площадки, в игровых зонах появятся спортивные лабиринты, домики-беседки, доски для рисования и прочие развивающие элементы. Кроме того, возле детского сада создадут спортивную площадку площадью 340 кв. м и общий двор с цветниками и огородами.