Строительство жилого комплекса «Дрожжино-2» планируется завершить до конца текущего года

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели проверку хода строительства двух восемнадцатиэтажных жилых корпусов в ЖК «Дрожжино-2» в Ленинском городском округе, застройщиком которых выступает ООО «Лотан».

Отмечается, что на текущий момент в обоих зданиях уже завершены конструкции надземной части, а также наполовину смонтированы внутренние инженерные и наружные сети. Сейчас проводится проверка исполнительной документации, по результатам которой и будет оценено соответствие выполненных работ проекту.

Напоминаем, что возведение комплекса ведется с 2012 года, за это время уже построено пятьдесят многоквартирных домов, и еще семь домов находятся на стадии строительства.

Ранее глава Подмосковья заявил, что в течение этого года последние 12 тысяч дольщиков региона получат ключи от своих квартир.