Стройготовность детского сада в поселке Развилка Ленинского округа превысила восемьдесят процентов

Строительство большого детского сада, который смогут посещать 340 детей от 1,5 до 7 лет, продолжается в поселке Развилка Ленинского округа. Его стройготовность уже превысила 80%, сообщили в областном Минстрое.

В сообщении ведомства уточнили, что сейчас на объекте 97 рабочих и четыре единицы техники, они выполняют благоустройство территории, выполняют установку детских игровых комплексов, теневых навесов и другие работы. Отметим, что детсад возводят с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Его открытие состоится перед началом учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.