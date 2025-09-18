Студент в костюме горничной в Хабаровске оправдал нацизм и попал в тюрьму

В Хабаровском крае 21-летний учащийся вуза, облачившись в наряд служанки, столкнулся с серьезными последствиями. По информации телеграм-канала Amur Mash, в отношении молодого человека возбуждено уголовное преследование по статье об оправдании нацизма.

Согласно сведениям канала, парень разместил в личном аккаунте в социальных сетях видео, в котором ставил под сомнение вердикты Нюрнбергского трибунала и выражал солидарность с осужденными нацистскими деятелями.

Представители правоохранительных органов установили, что студент разделял идеи национал-социализма. Ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что москвичку оштрафовали за репост фильма о Гитлере.