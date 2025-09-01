Суд оштрафовал москвичку по 9-ти протоколам за наци-символику и мультфильм с Гитлером

В Москве суд рассмотрел дело женщины, которая поделилась в соцсетях материалами с участием Адольфа Гитлера. Об этом информирует РИА Новости , ссылаясь на судебные документы.

По данным агентства, девушка разместила на своей странице в социальных сетях мультфильм с участием Дональда Дака, в котором высмеивался Адольф Гитлер. В ролике использовались нацистские символы, что позволило владелице профиля демонстрировать запрещенную символику неограниченному кругу лиц.

На судебное заседание москвичка не явилась.

«Ее виновность была доказана рапортом центра по противодействию экстремизму, письменными объяснениями, фотоматериалами и другими доказательствами», — сообщается в публикации.

Жительницу Москвы оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. На её странице в интернете обнаружили другие материалы подобного содержания, поэтому ей выписали ещё несколько штрафов. В общей сложности она получила девять протоколов и должна выплатить 13,5 тысячи рублей.

