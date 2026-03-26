Стыд на 15 лет: в Британии вор прислал в магазин деньги и письмо с извинениями

Владелец бакалейного магазина Exotica Foods Имрану Ашрафу получил анонимное письмо, которое вызвало у него искреннюю улыбку. Отправитель спустя 15 лет извинился за кражу, совершенную в студенчестве. Как сообщает The Sun, внутри конверта вместе с посланием находились 100 фунтов стерлингов.

Автор письма признался, что однажды, будучи молодым и нетрезвым, решил похитить временную вывеску из ПВХ, установленную у магазина. В послании он отмечает, что в те годы такой поступок казался ему безобидной шуткой, однако повзрослев, он понял, что создал владельцу бизнеса неудобства. В качестве моральной и материальной компенсации неизвестный приложил к письму наличные.

Свое послание раскаявшийся вор подписал как «бывший глупый студент». Разгадать личность отправителя практически невозможно: единственная зацепка — это почтовый штемпель, оставленный в Западном Йоркшире.

Имран Ашраф отметил, что его позабавила такая щепетильность спустя долгие годы, и добавил, что был бы рад узнать имя своего тайного благодетеля. Предприниматель подчеркнул, что подобные случаи в его практике — большая редкость. Он также рассказал, что украденная в свое время вывеска была временной и стоила около 1200 фунтов без учета установки, поэтому присланная сумма не перекрывает убытки полностью. Тем не менее, бизнесмен намерен потратить полученные деньги на обустройство навеса у входа в магазин и на съемки летних кулинарных роликов.

